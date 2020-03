«Es ist wichtig, dass es einen Wechsel gibt» – in einigen Gemeinden läuft die Nachfolger-Suche

In gut einem Jahr geht die laufende Legislaturperiode zu Ende und es stehen wieder Wahlen an. Die politischen Ämter der Gemeinden müssen besetzt werden. Dazu gehört auch das höchste der kommunalen Ämter, das Amt des Gemeindepräsidenten. Zeichnen sich hier bereits schon personelle Wechsel ab?

Hodel und Cartier treten zurück

Peter Hodel, Gemeindepräsident von Schönenwerd, legt nach vier Legislaturen sein Amt nieder. Hodel ist seit 1993 im Gemeinderat und seit bald sechzehn Jahren Gemeindepräsident. «Es ist wichtig, dass es einen Wechsel gibt. Es ist an der Zeit», erklärt Hodel seinen Rücktritt. Seinen Job habe er aber immer gerne gemacht. «Es ist eine faszinierende Aufgabe, die ich ausüben darf», so Hodel. Dementsprechend werde er seine Arbeit sicher auch vermissen. Seinen Rücktritt hat Hodel bereits seit einiger Zeit bekannt gegeben. Auch den Gemeinderat habe er frühzeitig informiert. Die Suche nach einem Nachfolger laufe und die Parteien hätten bereits erste Gespräche geführt. «Wir können aber noch nicht aufhören zu suchen», sagt Hodel.

Auch Daniel Cartier tritt als Gemeindepräsident von Gretzenbach zurück. Dies hat er bereits im Sommer vergangenen Jahres gegenüber dieser Zeitung und im Mitteilungsblatt der Einwohnergemeinde bekannt gegeben. Cartier ist der Meinung, dass es neue Impulse im Gemeinderat brauche. In den zwölf Jahren seiner Amtszeit sei ein eingespieltes Team entstanden, ein beinahe zu eingespieltes Team. Auch in Gretzenbach ist man mit der Nachfolgeregelung beschäftigt. In seinem öffentlichen Brief im «Gretzenbacher» rief Cartier zum politischen Engagement in der Gemeinde auf.

Oftmals haben Gemeindepräsidenten ihr Amt seit mehreren Jahren und Legislaturen inne. Martin Bühler (Trimbach), Roberto Aletti (Niedergösgen), Peter Frei (Obergösgen), Madeleine Neumann (Erlinsbach SO) und Stefan Berchtold (Hauenstein-Ifenthal) befinden sich in ihrer ersten Amtsperiode. Es scheint deshalb wenig überraschend, dass sie alle sich wieder als Gemeindepräsidentin beziehungsweise -präsident 2021 zur Wahl aufstellen lassen.

Stüsslingen und Rohr wollen fusionieren

Die Gemeinden Stüsslingen und Rohr befinden sich im Hinblick auf die nächste Amtsperiode in einer aussergewöhnlichen Lage. Mit der anstehenden Fusion im kommenden Jahr müssen respektive können die politischen Ämter insgesamt nur noch einmal besetzt werden. Georges Gehriger, der Gemeindepräsident von Stüsslingen, erklärt, dass er sich weiterhin als Gemeindepräsident zur Verfügung stellen will. Für André Wyss hingegen, Gemeindepräsident von Rohr, «erübrigt sich im Falle einer Fusion die Frage». Es ist also davon auszugehen, dass Gehriger als Präsident der neuen Gemeinde bleibt und Wyss folglich zurücktreten wird.

Zu früh für konkrete Aussagen

Rund die Hälfte der Gemeindepräsidenten können noch keine definitiven Aussagen machen, wie sie auf unsere Anfrage schreiben. Die entsprechenden Gespräche stehen erst noch an. Vielerorts soll erst nach der Sommerpause im Herbst entschieden werden. Dies teilen etwa die Gemeindepräsidenten von Starrkirch-Wil, Kienberg und Eppenberg-Wöschnau mit. Aber auch in Lostorf, Winznau, Wisen und Walterswil werden die Diskussionen betreffend die nächste Amtsperiode zu einem späteren Zeitpunkt geführt. Walter Rhiner, Gemeindepräsident von Dulliken, hat auf die Nachfrage bislang nicht reagiert.