Erste Pflöcke sind eingeschlagen — die Vorlage über den strategischen Erwerb zweier Parzellen wird gutgeheissen

Es waren 38 Stimmberechtigte, die am Montagabend in der ­Däniker Erlimatthalle der coronakonform durchgeführten Gemeindeversammlung beiwohnten. Nach der Begrüssung durch Gemeindepräsident Matthias Suter und der Genehmigung der Jahresrechnung 2019 (siehe Kasten unten) konnte Suter zu einem der Haupttraktanden des Abends weiterleiten: Der Vorlage über den strategischen ­Erwerb zweier Parzellen im Dorfzentrum (GB 892 und 1498), um einem der zentralen Ziele aus der 2013 genehmigten Ortsplanung gerecht zu werden: Dieser Erwerb, so der Ge­mein­depräsident, diene der Zentrumsentwicklung, was die Attraktivität der Gemeinde fördern solle.

Der Kaufbetrag beläuft sich auf 650'000 Franken (GB 892) und 675'360 Franken (GB 1498), gesamthaft also 1'325'360 Franken. «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass dies Investitionen in die Zukunft sind, die das Finanzvermögen mehren», bemerkte Suter. Der Souverän sah dies ganz offensichtlich auch so, denn er machte von der Diskussionsrunde keinen Gebrauch und genehmigte das Geschäft mit 34:0 Stimmen.