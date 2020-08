Erfolgreiches KuKo-Open-Air auf dem Breitehof

Infolge der Covid-19-Schutzmassnahmen war die Anzahl Besucher auf 80 Personen limitiert. Zudem wurde ein Schutzkonzept mit den vorgeschriebenen Abständen eingerichtet. Das Catering wurde vom Breitehof ausgeführt, das Personal – mit Schutzmaske und Handschuhen – bestand aus Mitgliedern der Kulturkommission. All das konnte die gute Stimmung auf dem mit einer Lichterkette festlich eingerichteten Breitehof in keiner Weise einschränken. Estella Benedetti begeisterte das Open-Air-Publikum mit ihrer Band mit jedem Stück aufs Neue. Country, Blues und Americana sind das Herzstück der Band. Estella trug ihre klangvolle Alt-Stimme zur Überraschung und Freude des Publikums teilweise auch ohne Mikrofon vor.

Die nächsten Anlässe der Kulturkommission sind unter anderem das Comedy-Duo Ohne Rolf am 19. September, Kinderliedersänger Christian Schenker am 18. Oktober und Mike Müller mit seinem Stück «Heute Gemeindeversammlung» am 19. Dezember. (plo)