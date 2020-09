«Einwegmasken sind mir ein Gräuel»: Seine Firma liefert Spezial-Stoffe für Masken

Wer durch die unscheinbare Glastüre unter der Beschriftung «J. Gasser & Co. AG» tritt, steht sogleich mitten im Lager. 700 Quadratmeter umfasst dieses und ist bis unter die Decke gefüllt mit hohen Regalen. Gelagert werden hier grösstenteils Stoffe. Mehr als 300'000 Laufmeter sind es, die jedes Jahr durch diese Lagerräume gehen.

Aus der ganzen Welt werden die Stoffe nach Däniken geschickt und dort von den Mitarbeitern der Firma «J. Gasser & Co. AG» zugeschnitten. Anschliessend werden die Stoffe an Detailhändler und Fachgeschäfte in der ganzen Schweiz und im näheren Ausland geliefert. Obwohl die Firma nur sechs Mitarbeitende zählt, ist die «J. Gasser & Co. AG» der grösste Textil-Grosshändler der Schweiz. Verkauft werden die verschiedensten Stoffe von LKW-Blachen, über Baumwollstoffe bis hin zu Bambus- und Wollstoffen. Vor allem der Anteil an Bio- und Naturfaserstoffen wird derzeit deutlich ausgebaut.