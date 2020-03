Eine fast vierzigjährige Ära geht zu Ende — die Nachfolge ist noch offen

Chantal und Raphael Studer vom Restaurant zur Kapelle verabschieden sich. «Wir sagen Adieu», schreiben sie auf einem Flyer und in den sozialen Medien. Am 14. März beenden sie ihr Engagement im Traditionslokal mitten in Trimbach. Allerdings nicht sang- und klanglos. «Verbringen Sie den letzten Abend im Chäpelli mit der Familie Studer samt dem Team und der Glugger-Clique gemeinsam», heisst es auf dem Flugblatt weiter. Mit dem Weggang der Geschwister Studer geht eine fast vierzigjährige Ära zu Ende. Sie führten das Trimbacher Restaurant zur Kapelle bereits in der zweiten Generation. Für beide ist der Wechsel einschneidend, sie blicken aber mit grosser Dankbarkeit auf die Zeit mit der Familie und den Mitarbeitenden zurück. «Am meisten schmerzt aber der Abschied von den treuen Gästen», gestehen beide. «Die vielen Kontakte, ja entstandenen Freundschaften, werden uns fehlen.»

Im letzten September entschieden sie sich, die Pacht nicht zu verlängern. Nach dem Abschied des selbstständig geführten Restaurations- und Hotelbetriebs geht es für die Geschwister Studer nahtlos weiter. Raphael wird Koch bei Aaria Catering, und Chantal wird eine Kaderstelle in der Krone Aarburg antreten.

Im Jahr 1983 konnten Urs und Ursula Studer-Wachter das markante Haus an der Baslerstrasse erwerben. Der in Trimbach aufgewachsene Urs Studer war nach der Kochlehre im Urnerhof in Flüelen 1968 noch einige Zeit im Betrieb geblieben. Dort lernte er auch Ursula Wachter kennen. Gemeinsam übernahmen sie das Oltner Restaurant Bornhof, und im 1984 eröffneten sie das renovierte «Chäpelli» in Trimbach. Sohn Raphael Studer lernte Koch und Kellner bei Peter Oesch im «Goldenen Ochsen». Während seiner Wanderjahre war er unter anderem als Gardemanger im Park Hotel Vitznau für die kalte Küche zuständig. Am 1. November 2007 trat er die Stelle als Küchenchef im elterlichen Betrieb an.