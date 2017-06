Dort, wo zuvor der Speicher stand, bleibt noch ein steiniger Platz zurück. Und ein paar Erinnerungen. Am 19. Juni fingen die Abriss-Arbeiten an, am 21. Juni war von dem alten Speicher nichts mehr zu sehen. In nur zwei Tagen verschwand damit ein Stück Geschichte, um das jahrelang gerungen wurde.

Denn: Es gab durchaus Bemühungen, das alte Gebäude zu retten. Von den wenigen erhaltenen Steinspeichern im Kanton Solothurn galt der Däniker Zehntenspeicher nämlich als ältestes Exemplar. Deshalb wurde er vom Kanton als wichtiges Kulturdenkmal eingestuft, und im Jahr 1943 unter kantonalen Denkmalschutz gestellt. Weil der Zerfall immer weiter fortschritt, bemühten sich Bürger und die Gemeinde, eine alternative Nutzung für den Speicher zu finden.