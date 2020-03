Ein etwas anderer Familienbesuch: Oltner reiste durchs chinesische Hochland

Schlegel reiste gleich zwei Mal, in den Jahren 2011 und 2017, in das chinesische Hochland. Anlass zu dieser Reise war ein Besuch der Verwandten. Die Familie der Schwiegertochter wohnt in einer kleinen Stadt inmitten der weiten und grünen Hügellandschaft Szetschuans. «Wir haben nie gedacht, dass wir einmal nach China reisen würden», erzählt Schlegel. Doch für die Hochzeit des Sohnes und den Besuch der Verwandten wurde die weite Reise in Angriff genommen. Dabei erlebte man Dinge und besichtigte Orte, die für «gewöhnliche» Touristen fremd waren. Schlegel erzählte beispielsweise von einer Wanderung auf einen heiligen buddhistischen Berg, auf den sich eher selten ein Tourist verirrt. «Da sah man keine Weisshäute», sagte Schlegel. Oder er erzählte, wie an der Hochzeit des Sohnes die Gäste dem Brautpaar nach tibetischer Tradition Glücksschals um den Hals legten. Zudem beschrieb Schlegel auch das Nomadenleben, in das er durch den Besuch des Bruders der Schwiegertochter, der in der Hochebene mit seiner Familie als Nomaden lebt, einen Einblick gewinnen konnte.

Nach dem zweiten Besuch im Jahr 2017 nutzten Schlegel und seine Frau die Gelegenheit und reisten auf Umwegen und mit einigen Zwischenstopps zurück. Vom chinesischen Hochland ging es zuerst mit dem öffentlichen Verkehr wieder ins Flachland und von dort mit dem Zug nach Peking. «Man fährt stundenlang durch das weite Land. Wir haben dabei aber kaum Städte berührt», beschreibt Schlegel die Landschaft. Von Peking ging es weiter in die Mongolei. Hier wurde in der Hauptstadt Ulan Bator und am Baikalsee Halt eingelegt.

Weiter ging es mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland, bis sie in Moskau und schliesslich Sankt Petersburg ankamen. Endstation der weiten Reise. «In drei Wochen haben wir 10'000 Bahnkilometer zurückgelegt», erzählt Schlegel lachend. Er zeigte Fotos von der sich verändernden Landschaft. Von Grünflächen, über Steppen und Wüsten, von Yak-, Rinder- und Schafherden. Auf dieser langen Reise, durch die Weiten Chinas und Russlands erlebt und sieht man so einiges. Für Schlegel ein aussergewöhnliches Erlebnis, und auch die Zuhörer staunten über seine Erzählungen.