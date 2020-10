Ein Blumentraum im Speuzerwald wurde inszeniert

Warum nicht einmal die ursprüngliche Schönheit des Waldes kombinieren mit der Eleganz von Blumen, unserem täglichen Handwerk? Auf diese Idee kam Jessica Käser im Frühsommer bei einem Hundespaziergang.

Sie führt seit sechs Jahren das Blumenfachgeschäft Floristica an der Hauptstrasse in Erlinsbach. «Nach dem ersten Musenkuss im Wald sind die kreativen Gedanken nur so aus uns gesprudelt», beschreibt Käser jenen Flash. Und da die Erlinsbacher Gewerbeausstellung Erzpo 2020 aufs Folgejahr verschoben wurde, setzte dies zusätzliche Energien frei.

Neun Blumenarbeiten zwischen Waldbäumen

Zusammen mit ihrem Partner Severin Probst, der ebenfalls im Blumenhandel beruflich tätig ist, sowie mit ihren beiden Lernenden Michelle Kraml und Laura Diefenbacher setzte Jessica Käser die Ideen in die Tat um. Unterstützung und Goodwill erfuhren sie durch den Revierförster Markus Lüdi vom Forstbetrieb Niederamt, durch die Gemeinde, den Verein Tier & Natur, lokale Firmen als Sponsoren sowie zahlreichen anderen helfenden Händen. Bei der perfekten Organisation durfte ein Shuttlebus vom Dorfplatz nicht fehlen.

Vergangenen Samstag lud das Floristica-Team die Bevölkerung zu einem Spaziergang auf ihrem Blumenwanderweg durch den Erlinsbacher Summerhaldenwald ein. Startpunkt des rund zwei Kilometer langen Parcours war der Holzschopf am Pfaffenweg. Er führte durch den Erlinsbacher Forst und über ein Wiesenstück bis zum Schützenhaus des Schützenbunds Niedererlinsbach beim Galgenhügel.

Auf neun Stationen präsentierten Käser, Probst, Kraml und Diefenbacher sowie die befreundete Nicole Müller grossformatige Blumengebinde. «Einerseits wollten wir die Gegebenheiten, die wir im Wald vorfanden, in unsere Arrangements einbeziehen», umschrieb Jessica Käser ihre Absichten. «Wir wollten aber auch bewusst extravagante Kompositionen schaffen, also Kreationen, welche wir in dieser Art und Grösse gewöhnlich kaum einmal realisieren können.»

Bei jeder Station stellten sich die Beteiligten kurz vor mit einer Kurzbiografie, einem Text, in dem sie ihre Absichten formulierten, und einer Entwurfsskizze des Arrangements. Hier zeigte sich, dass sich nicht jede Idee vor Ort technisch umsetzbar war. Jessica Käser beispielsweise hatte zum Abschluss des Rundgangs einen blumigen Torbogen über den Weg bauen wollen, musste den Plan reduzieren auf ein zwischen zwei Bäume gespanntes Blumenband.