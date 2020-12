Dreistöckiger Holzbau mit Giebeldach: Verein Buechehof wählt Projekt für neuen Aussenstandort

Vor vier Jahren hat der Verein Buechehof – eine sozialtherapeutische Einrichtung für erwachsene Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung – entschieden, den Standort der ehemaligen Skarabäus WG an der Gösgerstrasse 67 in Erlinsbach zu übernehmen. Schon damals war klar, dass der Aussenstandort des in Lostorf beheimateten Buechehofs komplett erneuert werden muss, um praktische Anforderungen zu erfüllen: «Das Gebäude weist auf drei Stöcken fünf verschiedene Niveaus auf. Dadurch können viele Räume nicht richtig genutzt werden, die Wohnräume und die Küche sind zu klein und auch die Arbeitsplätze erfüllen unsere Standards nicht», erklärt Gesamtleiter Andreas Schmid.

Der Verein Buechehof hat deshalb im Frühling 2020 einen Projektwettbewerb lanciert und fünf regionale Architekturbüros zur Teilnahme eingeladen. Die Aufgabe lautete: Auf der Parzelle 2193 ein Projekt zu entwerfen, das flexible Formen des Wohnens ermöglicht in Kombination mit Aufenthalts- und Arbeitsräumen sowie einer grossen Küche und Essraum. Die fünf eingereichten Projekte wurden in anonymisierter Form von einer sechsköpfigen Jury bewertet und am Freitagabend im Rahmen einer Vernissage vorgestellt. Das Rennen hat dabei das Projekt «FAGUS» der werk1 architekten und planer AG aus Olten gemacht.