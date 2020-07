Die zweite Phase der Hangsicherung ist angelaufen

Gegenwärtig ist der Verkehr auf der Trimbacher- und Oltnerstrasse eingeschränkt. Die Fahrspur entlang der Stützmauer ist noch bis in den September gesperrt. Grund dafür ist ein Schutzbautenprojekt unterhalb der Felswand «Hölzli». Zu einer Vollsperrung kommt es nicht, die Durchfahrt bleibt gewährleistet. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage oder Verkehrsdiensten geregelt.

Es ist das zweite Mal innert den letzten Jahren, dass am Hang gearbeitet wird. Dass nun wieder Baumaschinen aufgefahren sind, hängt mit der Vorgeschichte des Hanges zusammen. Im Jahr 2016 kam es im Bereich der Felswand «Hölzli» zu einem Steinschlag. Das Schadenausmass am Steinschlagschutzzaun und an der Strasse war gering und es kamen keine Strassenbenutzer zu Schaden, wie einer Mitteilung des kantonalen Amtes für Verkehr und Tiefbau zu entnehmen ist.

Die erste Phase der Felssanierung bestand in Form von Sofortmassnahmen am Fels. Bereits im November 2018 ausgeführt wurden Felsabbau, Verankerungen und Netzabdeckungen. Damals wurde sogar ein Bagger per Helikopter eingeflogen. In der jetzt angelaufenen zweiten Phase werden die alten Steinschlagschutznetze rückgebaut und durch neue Netze ersetzt werden. Auch werden, wo nötig, Ergänzungen mit neuen Netzen vorgenommen.