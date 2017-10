Es ist 459 Jahre her, als die Papierproduktion im Niederamt Einzug fand. Am 9. November 1558 bewilligte der Solothurner Rat dem damaligen Müller Niedergösgens, Heinrich Reidhor, den Bau einer Papiermühle: «Der Müller von Gössgen Ist vor minen Herren erschinen vnnd Inen angezeigt, dass er willens si ein papyr mülin ze buwen», heisst es in den Ratsmanualen von 1558. In den selben wird dem Vogt von Gösgen auferlegt, sich beim Müller über dessen Erfahrung in der Papierbranche zu erkundigen und ihm mit Holz behilflich zu sein.

Der Papiermarkt boomte zu dieser Zeit, weil die neu aufgekommene Buchdruckerkunst den Papierbedarf stark erhöhte. Doch trotz der grossen Nachfrage wurden im 15. Jahrhundert lediglich in Marly bei Fribourg, Basel, Bern, Zürich und Serrières Papiermühlen gebaut.