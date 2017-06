Wie regelmässig an diesen schönen Sommertagen verbringt Philippe Viau am vergangenen Freitag seine Mittagspause an der Aare in Niedergösgen. Nichtsahnend erblickt er von Weitem einen Mann mit Schwimmweste in der Aare. Als sich Viau zurück ins Geschäft begeben will, erzählen ihm Passanten, dass eine herrenlose Schwimmweste im Wasser treibe. Er blickt auf die Wasserfläche und sucht nach der Weste – plötzlich dämmert es ihm: Exakt diese Weste hat doch vorhin noch ein Schwimmer getragen.