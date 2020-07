Das Jahr ohne patriotische Reden: In den Niederämter Gemeinden wurde die Bundesfeier abgesagt

Der Termin rückt näher. Der 1. August fällt heuer auf einen Samstag. Ein perfekter Tag für eine schöne Bundesfeier - wären wir nicht im Jahr der Pandemie. Dieses Jahr werden wohl nur wenig Raketen in die Luft steigen, aus privaten Gärten allenfalls, auch die Nationalhymne wird wohl nur aus wenigen Kehlen gleichzeitig angestimmt. Gross feiern mag niemand. Die Liste der Absagen der offiziellen Bundesfeiern im Niederamt ist lang: Starrkirch-Wil, Dulliken, Däniken, Gretzenbach, Schönenwerd, Eppenberg-Wöschnau, Trimbach, Winznau, Obergösgen, Niedergösgen, Lostorf, Erlinsbach, Walterswil und Kienberg: Sie alle haben ihre geplante Feier abgesagt.

Auf der Homepage von Däniken steht die Begründung, wie sie für alle Gemeinden gleichermassen zutrifft: «Aufgrund der aktuellen ausserordentlichen Lage der Corona-Krise muss nach Rücksprache mit dem Organisator die 1. Augustfeier dieses Jahres leider abgesagt werden. Eine Durchführung des Anlasses unter Berücksichtigung aller notwendigen Schutzmassnahmen ist kaum realistisch und lädt ferner nicht zu einem gemütlichen Beisammensein ein.» Die Däniker Feier hätte auf hätte auf dem Schenkerhof im Chrisental bei der Familie Nadja und Peter Schenker stattgefunden. Der geplante Brunch auf dem Bauernhof soll nun im nächsten Jahr stattfinden.

Auch Peter Frei, Gemeindepräsident aus Obergösgen, hat seine Einwohnerschaft via Homepage über die Absage informiert: «Wir bedauern die Absage ausserordentlich und freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher im nächsten Jahr. Alles Gute und bliibet gsond!»

Walterswil veranstaltet seine Bundesfeier abwechlungsweise mit Safenwil AG zusammen. Dieses Jahr wäre Walterswil der Austragungsort gewesen. «Die Feier wurde abgesagt, wir werden dies auch bald der Bevölkerung mit einem Flyer mitteilen», erklärt Gemeindeschreiberin Claudia Schilliger auf Anfrage. Eine gemeinsame Feier hätten auch Schönenwerd und Eppenberg-Wöschnau durchführen wollen. Diese hätte im Bally-Park stattfinden sollen, wurde jedoch auch annulliert.

Gar nie eine 1. August-Feier veranstaltet die Gemeinde Stüsslingen. «Wir sind eine kleine Gemeinde und viele Leute sind dann in den Ferien», sagt Gemeindepräsident Georges Gehriger. «Anstelle einer Bundesfeier führen wir alle zwei Jahre im Juni einen Waldgang durch. Dieses Jahr hätte wieder einer stattgefunden, wir mussten ihn jedoch absagen.» Ebenfalls keine Bundesfeiern werden in Rohr, Wisen und Hauenstein-Ifenthal abgehalten.

Schloss Wartenfels und sein Park sind geöffnet

Die üblichen patriotischen Reden werden in diesem Jahr also nicht zu hören sein. Bleiben also einzig private Zusammenkünfte oder solche von Vereinen, wo sich die Mitglieder zu einem gemütlichen Abend versammeln. Die einzige öffentliche Feier findet auf Schloss Wartenfels ob Lostorf statt. Allerdings handelt es sich dabei um eine unprätentiöse Veranstaltung, wie Wartenfels-Stiftungspräsident Peter André Bloch auf Anfrage mitteilt. «Ich bin selber gar nicht da», räumt er die Vermutung aus dem Feld, er werde als 1. August-Redner auftreten. Auch die traditionellen Akteure wie Fahnenschwinger, Jodler, Alphornbläser oder Trachtenvereine stehen nicht auf dem Programm. «Das Schloss und der Park sind ab 20 Uhr für die Bevölkerung geöffnet», erklärt Bloch. Die Räume können frei besichtigt werden. «Es gibt eine kleine Festwirtschaft mit Getränken, ein Grill ist eingerichtet.» Der Abend wird im Stil eines grossen Picknicks abgehalten. «Was auf den Grill kommen soll, muss jeder selber mitbringen.» Höhepunkt ist der Sonnenuntergang: «Der Ausblick bei der Abenddämmerung ist wie am Mittelmeer», schwärmt Bloch. Bei schönem Wetter wird vielleicht doch das eine oder andere Feuerwerk sichtbar sein.

Hinweis

Das Schloss Wartenfels und sein Park sind am 1. August 2020 ab 20 Uhr geöffnet. Eine kleine Festwirtschaft ist eingerichtet, Grill und Getränke sind vorhanden. Grilladen bitte selber mitbringen.