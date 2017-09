Da war dieser Herr in der Kantine. Jeden Tag gönnte er sich zum Nachtisch eine Cremeschnitte. Jedes Mal griff er zur Gabel, holte aus und liess sie mit Gusto auf den harten Zuckergussdeckel krachen. Creme spritzte, Blätterteig flog herum. Ein wahres Süssspeisenmassaker.

Nun bekannten zwar schon die Rolling Stones «you can cream on me». Aber der Kollege des besagten Herrn, der das Spektakel jeweils aus sicherer Entfernung verfolgte, war da anderer Ansicht. Er hatte keinen Sinn für Sauereien irgendwelcher Art. Die Creme gehörte in die Schnitte. Und sonst nirgendwohin.

Silbermedaille für Erfindung

«Kannst du nicht was erfinden?», bat er den befreundeten Werkzeugmacher Roland Kyburz. Also erfand Kyburz den so genialen wie schweizerischen Cremeschnittenschneider. Kyburz erzählt es an seinem Küchentisch in Erlinsbach. Auf dem Tisch liegen drei Modelle des Instruments, eines in Gelb, eines in Rot, eines in Grün. Daneben ein Karton aus der örtlichen Konditorei. Das müssen wohl die Cremeschnitten sein.