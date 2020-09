Bau des neuen Klubhauses nimmt Formen an — alte Baracke wird im November abgerissen

Anfang Juni fand in der «Ey» der Spatenstich statt – jetzt nimmt die Baustelle Formen an. Die Bauarbeiten schreiten gemäss Zeitplan voran, sagt Ueli Schenk, Präsident des Dulliker Fussballclubs: «Der Rohbau des neuen Gebäudes steht, jetzt geht es um den Innenausbau.» Und die Umgebungsarbeiten seien noch nicht erstellt. Der FC Dulliken wird sich am Bau, der mit einem Kostendach von 2.5 Millionen Franken versehen wurde, mit 320'000 Franken selbst beteiligen. Beheimatet im neuen Gebäude werden drei Vereine: der FC Dulliken, Juventus Dulliken sowie das Baseball-Team der Truck Stars Dulliken.

Bereits 2014 begannen erste Planungen für einen Neubau. Entworfen wurde ein funktionales Gebäude mit genügend Garderoben, sanitären Anlagen und einem Klubraum mit Buffet sowie ein Aussenbuffet für den Wirtschaftsbetrieb während den Spielen. Das neue Gebäude mit acht Garderoben und einem Restaurant könne im März 2021 bezogen werden, sagt Schenk. Die alten Baracken haben ihre beste Zeit schon lange hinter sich und sind baufällig. Sie stammen vom Bau des AKW Gösgen, noch im November sollen sie abgerissen werden.