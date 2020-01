«Auf den Putz hauen» endet im Chaos: Goldni Aehri startet in ihre Theater-Saison

Wie stets im Januar, wartet die Schönenwerder Theatergruppe Goldni Aehri mit einer Komödie im Casino-Saal auf. Dieses Jahr ist es das Lustspiel «Katastrofe-Alarm bis Meilis», ein Dreiakter aus der Feder von Annelies Lischer. Regie führen Bernard Hänni und Beat Wernli. Bereits im ersten Semester des vergangenen Jahres hat man mit der Stückauswahl angefangen, verrät Hänni. Die Proben begannen nach den Sommerferien; dies einmal pro Woche. «Nach Weihnachten üben wir dann in einem höheren Rhythmus, zwei- bis dreimal pro Woche», so der Regisseur. Es sei ein Stück, das man passend zur Anzahl Schauspielerinnen und Schauspielern ausgelesen habe.

Hauptdarsteller Rudolf Maurer hat sichtlich Spass an seiner Rolle. Der Oftringer Familienvater von zwei Kindern, seines Zeichens gelernter Landwirt und heute als Psychiatriepfleger tätig, ist vor fünf Jahren zu den Goldni Aehri gekommen. Zunächst amtete er als Souffleur, seit vier Jahren ist er als Schauspieler tätig. Welches war seine Lieblingsrolle bisher? «Eindeutig die aktuelle, dieser Part passt gut zu mir. Aber wahrscheinlich fühlt man sich gerade in der Rolle am wohlsten, die man aktuell gerade spielt», vermutet Maurer. Seine damalige Funktion als Souffleuse übernimmt übrigens Theresia Dalla Via, als Theatercoiffeuse ist Vroni Kampfli tätig, und die Kulissen wurden von Theaterfundus plus aus Härkingen bezogen. Vorhang auf für die Katastrophe.