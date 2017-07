Das Schwingfest oberhalb von Dulliken, welches am Sonntagnachmittag nach der Neulancierung zum achten Mal hätte stattfinden sollen, fiel dem heftigen Unwetter zum Opfer. «Der Platz war am Samstag fixfertig eingerichtet, als plötzlich der Sturm über das Festgelände hereinbrach», schildert OK-Präsident Anton Felder, wie er die Wetterkapriolen am Samstag erlebt hat.