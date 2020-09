100 Kilometer in weniger als vier Stunden: Dänikerin schafft den Einrad-Weltrekord

Mirjam Lips, aufgewachsen in Däniken, hat am Sonntag auf dem Flugplatz Emmen den Weltrekord im Einradfahren aufgestellt. Die 100 Kilometer lange Strecke absolvierte sie, begleitet von einem Velofahrer, in 3 Stunden, 45 Minuten und 53 Sekunden und erreichte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 27,5 Kilometern pro Stunde.

Die 27-Jährige, die dem Einrad Club Gretzenbach angehört, liess sich nach der Matur an der Kantonsschule Olten zur Sekundarlehrerin ausbilden. Heute unterrichtet Lips an der Scoula Sportiva in Champfèr. Sie ist 8-fache Weltmeisterin, 7-fache Europameisterin und 5-fache Weltrekordhalterin. Ihr Motto lautet: «Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.» (mgt)