Zweiter Wahlgang in Oberdorf: Der Fall zeigt den Nachteil des Solothurner Systems

Was für ein Resultat: Marc Spirig holte bei der Gemeindepräsidentenwahl vom Sonntag 475 Stimmen, Ueli Kölliker 470 Stimmen. Damit fehlten Spirig 5 Stimmen zum Wahlerfolg, Kölliker 10 Stimmen. So kommt es in Oberdorf am 29. November zu einem zweiten Wahlgang. Das spannende daran: Dies nur wegen einer Besonderheit des Wahlsystems im Kanton Solothurn. Fakt ist: In den meisten anderen Kantonen wäre Marc Spirig jetzt gewählter Gemeindepräsident. Er hätte mit seinen 475 Stimmen zwei Stimmen mehr geholt, als nötig gewesen wären.

Dies liegt an der unterschiedlichen Berechnungsmethode. In den meisten Kantonen werden zur Berechnung des absoluten Mehrs nur die Kandidatenstimmen mitgerechnet. Einige Kantone handhaben dies aber anders, wie etwa Basel-Stadt, Waadt, Genf und eben Solothurn. Nebst den Kandidatenstimmen werden hier auch noch die leeren Wahlzettel miteinbezogen, was dafür sorgt, dass das absolute Mehr dementsprechend höher liegt. In Oberdorf haben am Sonntag 14 Personen einen leeren Zettel abgegeben.