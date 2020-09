Zuchwiler Schulen informieren neu digital

«Damit fällt die ganze Papierflut weg», sagt Manuel Kissling. Der IT-Verantwortliche der Schulen Zuchwil erklärt vollkommen zufrieden die Funktionen der neuen «Elterninfo-App», die mit dem neuen Schuljahr eingeführt wurde. «Als ich die App vor einem Jahr der Schulleitung vorgestellt habe, haben alle glänzende Augen erhalten», sagt er scherzhaft.

«Push-Push» heisst die Schweizer App und wird bereits in den Schulen Bellach-Lommiswil-Selzach seit einem Jahr eingesetzt. Mit ihr können die Schulleitung sowie die Lehrer mit wenigen Klicks Informationen an alle Eltern ihrer rund 850 Schüler verschicken: sei dies eine Einladung zu einem Elternabend mit einer Terminumfrage oder Informationen zum nächsten Schulausflug. Die Mitteilung taucht als sogenannte «Push-Nachricht» auf den Bildschirmen der Nutzer auf. Die App löst damit vor allem die schriftlichen Mitteilungen an die Eltern ab. «Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass viele Infos, die über die Kinder zu den Eltern müssen, gar nie ankommen», sagt Kissling, ehemaliger Primarlehrer und Vater von zwei Kindern. «Über die App wird das nun sicher besser laufen.» Sie kostet die Schule jährlich rund 2000 Franken.