Zu hohe Investitionen, deshalb gibts kein Schulmobiliar

Die Faustregel in Deitingen lautet, rund eine halbe Million Franken jährlich zu investieren. «Gemäss der alten Rechnungslegung hat dies in etwa der Selbstfinanzierung entsprochen», erklärt Michael Tüfer, Ressortchef Finanzen, im Rahmen der Vorstellung des Investitionsprogrammes.

Auch heute hält die Gemeinde noch immer an diesem Grundsatz fest. Gewisse Vorhaben, die in diesem Jahr hätten stattfinden sollen, wurden aufs kommende Jahr verschoben. Somit sind die vorgesehenen Investitionskosten in Höhe von 500'000 Franken im 2021 allein durch die bereits beschlossenen Projekte schon fast erreicht. Werden die geplanten und offenen Projekte noch hinzugezählt, so belaufen sich die Kosten, ohne Spezialfinanzierungen, auf über 800'000 Franken. «Wir müssen einen Weg finden, damit wir im nächsten Jahr nicht überborden.»

Fotovoltaikanlage bleibt vorläufig im Programm

Über einen grossen Handlungsspielraum verfügt die Gemeinde indes nicht. Viele Bauvorhaben sind schon in der Pipeline. Als einziger Puffer kristallisierte sich letztlich das neue Schulzimmermobiliar heraus. Dadurch können die Investitionskosten um rund 180'000 Franken verringert werden. Sabine Scheidegger, Ressortchefin Bildung, signalisierte Bereitschaft, das Unterfangen notgedrungen erst im 2022 in Angriff zu nehmen. Sie appellierte aber auch an ihre Ratskollegen, die Neubeschaffungen im kommenden Jahr nicht erneut hinauszuschieben. «Die Stühle fallen auseinander, irgendwann muss es sein», erklärte die Ressortchefin Bildung und machte dabei deutlich, dass eine weitere Verzögerung nicht akzeptabel wäre.

Der zweite Posten, der theoretisch ohne grössere Schwierigkeiten verschoben werden könnte, betrifft die Fotovoltaikanlage bei der Zweienhalle, deren Kosten sich auf 230'000 Franken belaufen. Mit einem Entscheid tat sich der Rat allerdings schwer. Einerseits, weil die Umsetzung der Anlage zum Legislaturziel gehört und andererseits birgt sie für die Gemeinde ein grosses Sparpotenzial. So rechnete Gemeinderat Jan Binzegger vor, dass Deitingen mit der Inbetriebnahme jährlich rund 10'000 Franken sparen würde.

«Ich bin hin und her gerissen.» Finanzpolitisch müsste er «Nein» sagen, strategisch gesehen mit ein bisschen Weitsicht müsste man jedoch «Ja» sagen, so Tüfer. Dieses Dilemma sahen auch die anderen Ratsmitglieder. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, den Posten vorläufig noch nicht aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Ein definitiver Entscheid betreffend der Fotovoltaikanlage auf der Zweienhalle soll somit im Verlauf des weiteren Budgetprozesses erfolgen.