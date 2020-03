Zähe Verhandlungen: Gemeinderat genehmigt Vorvertrag zwischen Gemeinde und Besitzern des Delta-Areals

In Sachen Mehrwertabschöpfung konnten die Vertreter der Gemeinde auf keine Erfahrungen im Kanton abstützen. Die Gemeinde hatte aber frühzeitig, noch vor dem Kanton, ein entsprechendes Reglement ausgearbeitet, unter anderem um beim Delta-Areal nicht zu spät zu sein. «Man darf nicht vergessen, wir sind von der Fläche her betrachtet mit 195 Hektaren eine kleine Gemeinde», so Gemeindepräsident Hans-Peter Berger. Langendorf werde nicht so schnell weiteres Land ein- oder umzonen können.

Berechnung des Mehrwerts ist schwierig

Das Delta-Areal hat aber seine Tücken. «Eine Berechnung ist wirklich schwierig», so der Gemeindepräsident. Dabei gehe es nicht nur um den Mehrwert, den der Grund durch eine Umzonung erfährt. Berücksichtigt werden müsse auch die Ertragskraft. Aktuell ist das Delta-Areal bebaut und weist eine nicht einfach bestimmbare Ertragskraft auf. Die Ertragskraft der künftigen, auf dem Areal geplanten Überbauung zu berechnen, sei ebenfalls schwierig. Berücksichtigen müsse man beispielsweise, ob Mietwohnungen oder Stockwerkeigentum angeboten werden, mit einberechnet werden müssten Planungskosten und, und, und. «Wenn Landwirtschaftsland für 7 Franken pro Quadratmeter in einer Wohnzone, in der der Quadratmeter 400 Franken kostet, eingezont wird, ist die Berechnung des Mehrwerts, von dem die Gemeinde 20 Prozent abschöpfen kann, rasch erstellt. Aber beim Delta-Areal ist die Ausgangslage eine andere.»

Gemeindevertreter und Grundeigentümer einigten sich darauf, diese Berechnung extern machen zu lassen. Aber: «Das Resultat ist aus Sicht der Einwohnergemeinde ernüchternd und zeigt quasi null Mehrwert», so der Bericht einer Arbeitsgruppe. «Wir sind danach in Verhandlungen mit den Grundeigentümern gegangen.» Die Delegation habe nach zähen Verhandlungen einen Kompromiss erzielen können. Dabei wird die Mehrwertabgabe in zwei Teilen erfolgen. Einerseits erstellen die Grundeigentümer die im Zonenreglement vorgesehene arealquerende öffentliche Nord-Süd-Verbindung für den Langsamverkehr, welche die Gemeinde anschliessend für 1 Franken übernimmt. Andererseits erhält die Gemeinde einen Betrag von 550000 Franken, den diese wiederum in die Umgebung des Delta-Areals investiert beispielsweise in einen Kindergarten oder einen Ausbau der Langsamverkehrswege. Insgesamt hat das Paket einen Wert von 1,1 Mio. Franken. «Wir haben für die Gemeinde das Maximum herausgeholt», ist Hans-Peter Berger überzeugt.