Wo kann künftig noch wie viel investiert werden?: Der Gemeinderat ringt um das Budget und berät über Investitionen

In der ersten Lesung durch die Geschäftsleitung, gemeinsam mit allen Abteilungsleitungen und Stephan Baschung (Präsident der Finanzkommission), war der Aufwandüberschuss von 1,68 Mio. auf rund 630'000 Franken zusammengestrichen worden. Nach genauem Abwägen blieb im Rat in der Erfolgsrechnung bei einem prognostizierten Aufwand von 31,4 Mio. und einem Ertrag von 30,8 Mio. immer noch ein Aufwandüberschuss von rund 575'000 Franken. Wegen des Eigenkapitals von rund 5,9 Mio. Franken scheint dies aber für den Haushalt verkraftbar. Immerhin erhält Gerlafingen aus dem Finanz- und Lastenausgleich immer noch 4,8 Mio. Franken.

«Wegen der schwierig abzuschätzenden Coronalage haben wir das Steuervolumen defensiv budgetiert», betonte Gemeindepräsident Philipp Heri. Dennoch fällt auf, dass die Gemeinde 11,7 Mio (Budget 2020: 10,9 Mio.) an direkten Steuern der natürlichen Personen erwartet. Begründet wird dies mit der Zunahme der Einwohnerzahlen, aber leider nicht mit gestiegener Steuerkraft. Mit den juristischen Personen wurde vorher Kontakt aufgenommen, um die erwartete Summe von 860'000 Franken zu verifizieren.

Alle Aufgabenbereiche weisen kleine Abweichungen nach oben und unten gegenüber den Vorjahren aus. Die Bildung braucht mit 15,1 Mio. nur wenig mehr Geld als für die laufende Periode (14,8 Mio.). Grösser ist der Sprung in der sozialen Sicherheit von 3,2 Mio (2020) auf 4,5 Mio. Franken. Da Gerlafingen, wie an den fehlenden Positionen im Budget ersichtlich, nicht mehr als Leadgemeinde in der Sozialregion Wasseramt-Süd/Ost fungiert, fliesst nun ein Beitrag von 1,6 Mio. Franken an die neue Leitgemeinde Derendingen. Investiert wird für 4,2 Mio. Franken.

Turnhalle Gländ soll erweitert werden

Neben all den Notwendigkeiten in der Erhaltung von Infrastruktur und Einrichtungen entzündete sich die Diskussion an der Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung der Turnhalle Gländ. Vorgesehen waren 220'000 Franken, die in der rätlichen Aussprache bereits auf 150'000 Franken gesenkt wurden. Den «bürgerlichen» Gemeinderäten ging es in ihrer Ablehnung im Prinzip darum, kein falsches Signal an die Bevölkerung auszusenden, weil die Finanzlage insgesamt eben doch noch knapp sei. Die Befürworter sprachen sich für eine transparente Offenlegung und Einplanung in die Investitionsvorhaben aus.

«Der Grundsatzentscheid ‹wie weiter mit der Halle› fällt sowieso erst Mitte des nächsten Jahres», erläuterte Heri. Erst danach werde dann im positiven Fall der Kredit benötigt. Die Abstimmung ergab mit 5:5 (ein «bürgerliches» Gemeinderatsmitglied war abwesend) bei Stichentscheid durch den Gemeindepräsidenten die Zustimmung zum Planungskredit.