«Wir sind parat»: Die Umstrukturierung im Zivilschutz ist abgeschlossen

«Wir sind auf einem guten Weg.» Martin Rüfenacht (Präsident Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd, VBZAS) und Michael Grädel (Kommandant Zivilschutz) nicken einstimmig. Was heisst das genau? Was macht der Verband eigentlich? Und wie kommt man weg vom Image, dass man im Zivilschutz nur Wanderwege baut und Holzbänkli aufstellt?

Michael Grädel versteht gut, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner sich unter der Bezeichnung «Bevölkerungs- und Zivilschutz» nicht allzu viel Konkretes vorstellen können. Der Bevölkerungsschutz sei sozusagen das Dach. Unter diesem befinde sich der Zivilschutz als eigenständige Organisation. «Den Zivilschutz nimmt man am ehesten wahr, weil die Angehörigen des Zivilschutzes in der Öffentlichkeit präsent sind und arbeiten.» Unter das Dach des Bevölkerungsschutzes gehören aber auch die sogenannten Blaulichtorganisationen: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Ein zentrales Element sei zudem der Regionale Führungsstab. Anfang Dezember wurde die Totalrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes in National- und Ständerat zu Ende beraten. Die Revision soll per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt werden. Sie zielt unter anderem darauf ab, die Führung, die Koordination und die Einsatzfähigkeit der verschiedenen Partner zu stärken und die Zusammenarbeit zu optimieren. «Hier spielt der regionale Führungsstab eine übergeordnete Rolle», so Grädel.

Aus Generalisten werden Spezialisten

Als erstes wurde im VBZAS der Zivilschutz umgebaut. «Die vier bestehenden Zivilschutz-Organisationen im Bucheggberg und im Wasseramt waren identisch. Alle haben mehr oder weniger alles gemacht», erklärt Martin Rüfenacht. Der VBZAS geht nun gemäss den Vorgaben des Kantons einen anderen Weg. Die Zivilschützer wurden in vier Fachkompanien aufgeteilt. Eine kümmert sich ausschliesslich um die Logistik, die zweite um die Betreuung, die dritte um den Pionierdienst und die vierte ist eine sogenannte Stabskompanie. In der Zwischenzeit sind auch die Kommandantenstellen besetzt. «Mich freut es besonders, dass wir auch junge Leute für diese zentralen Posten gewinnen konnten.»

Das letzte Jahr war für den VBZAS gleichzeitig ein Übergangsjahr. «Wir haben keine der sonst üblichen Wiederholungskurse durchgeführt», erklärt Rüfenacht. Diese stünden ab Mai 2020 wieder im Vordergrund. Dabei würden einerseits Spezialsituationen geübt, es gebe aber auch Einsätze zugunsten der Gemeinschaft. So hilft der Zivilschutz beim slowUp und beim Openair Etziken. Auch Einsätze in Alters- und Pflegeheimen gehören dazu.