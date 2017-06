Emotional diskutiert wurden die angekündigten Poststellenschliessungen im Wasseramt. Die Pläne der Post sehen eine Überprüfung der Poststellen in Deitingen, Etziken, Kriegstetten und Subingen vor. Garantiert bis ins Jahr 2020 sind Biberist, Derendingen, Gerlafingen, Lohn-Ammannsegg und Zuchwil. «Die Post darf nicht nur nach rein betriebswirtschaftlichen Grundsätzen funktionieren», meinte Peter Jordi (Präsident Gemeindepräsidentenkonferenz Wasseramt, GPKW). «Die Post gehört zum Service public.» Er schlug vor, einen Brief zu schreiben, in dem bekräftigt wird, dass die Wasserämter Gemeinden sich als Gesamtheit gegen die geplanten Schliessungen wehren.

Bruno Meyer (Etziken) machte klar, dass nur der Druck via Politik auf Bundesebene in Bern den Erfolg bringen könne. «Der Bund hat definiert, wie die Post arbeiten muss. Diese funktioniert heute wie ein Unternehmen.» Die Etziker Behörden befinden sich zurzeit in Diskussion mit der Post, da die Poststelle geschlossen werden soll. «Ich habe festgestellt, dass es in Etziken nicht eine Post gibt, sondern drei», meinte Meyer.

Eine Firma der Post sei zuständig für die Zustellung, die zweite für die Immobilie und die dritte betreibe die Poststelle. «Wir arbeiten darauf hin, einen Neubau zu realisieren, in dem wieder ein Dorfladen angesiedelt werden könnte. Dann haben wir eine Chance, dass wir eine Postagentur erhalten. Gelingt dies nicht, dann wird der Hausservice eingeführt.» Die Post entscheide dies selbstständig, die Unterstützung der Gemeindepräsidentenkonferenz nütze da wenig.