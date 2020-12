«Wir kämpfen dafür, das sich trotzdem etwas verändert»: Jetzt wollen die FDP-Frauen Taten sehen

«Der Ratsbetrieb läuft nicht gut, das wissen wir alle.» Das schreiben Sabrina Weisskopf und ­Manuela Misteli (beide FDP) in einem Antrag, den sie an der letzten Gemeinderatssitzung eingereicht haben. Nachdem die Einführung des Ressortsystemes an der Urne scheiterte, möchte die FDP Biberist, dass die Ratsarbeit überdacht und verbessert wird. «Wir kämpfen weiterhin dafür, dass sich etwas verändert», schreiben Weisskopf und Misteli.

Sie kritisieren einerseits die Organisation der Gemeinderatssitzungen. Die Sitzungen seien häufig mit Geschäften überladen und würden meist länger als drei Stunden dauern. Zudem würden einzelne Gemeinderäte und auch der Gemeindepräsident zu ausschweifenden und wiederholenden Reden tendieren.

In ihrem Antrag fordern Weisskopf und Misteli, dass die Dauer der ­Sitzungen auf maximal zwei Stunden verkürzt wird. Der Gemeindepräsident wird dazu aufgefordert, die Sitzungen aktiv zu führen. Zu lange oder themenfremde Reden sollen künftig unterbrochen werden. «Die Meinungen sind in den allermeisten Fallen vorgefasst, daher sind die langen Diskussionen per se sinnlos», schreiben sie. Wichtig wäre zudem, dass der Gemeindepräsident eine aktuelle Geschäftskontrolle über die pendenten Themen führt, diese laufend aktualisiert und dem Gemeinderat jeweils mit dem Versand der Traktandenliste zur Verfügung stellt.