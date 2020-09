Wieder Wahlen nach 15 Jahren: Die Kandidaten erklären, wieso sie Gemeindepräsident werden wollen

Er hat in Solothurn das Gymnasium abgeschlossen und anschliessend in Bern Rechtswissenschaft studiert, 1984 mit dem Lizenziat abgeschlossen. 1986 folgte die Ausbildung zum Bergführer, im Anschluss führte er ein Büro als Anwalt und Notar. 1987 wurde er zum Amtsgerichtsstatthalter des Richteramtes Bucheggberg-Wasseramt gewählt und 1990 zu dessen Präsidenten. 1997 trat er dem Gemeinderat bei, seit 2009 ist er Vizegemeindepräsident. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Der 62-jährige Ueli Kölliker sitzt in seinem Büro im Amtshaus in Solothurn. «Ich arbeitet jetzt schon 30 Jahren hier», sagt er und verwirft die Hände, beinahe schon selbst erstaunt über die Zahl. Er ist Richter und wird noch bis zu seiner Pension im gleichen Büro arbeiten. «Dann kann ich mich dem Gemeindepräsidenten-Amt voll und ganz widmen», meint er.

Er wohnt seit den 1990er-Jahren in Oberdorf. Aufgewachsen ist er in Biberist. Dort habe er immer auf den Berg, den Weissenstein, gesehen. «Möglicherweise kommt daher meine Faszination für die Bergsteigerei», mutmasst er mit einem Augenzwinkern. Als er mit seiner Frau ein Zuhause suchte, war es für ihn klar: Am liebsten nahe am Berg und am liebsten in Oberdorf: «Es ist das Tor zum Weissenstein.» Das politische Engagement kommt bei ihm nicht nur aus der Verbundenheit zu seinem Dorf, sondern weil ihn als Arbeiterkind schon von Klein auf Fragen über die soziale Gerechtigkeit beschäftigt haben. Sein Vater habe ihn politisiert.

Dieser sei SP-Mitglied gewesen, gar in der Gewerkschaft aktiv. Kölliker ist zwar Mitglied der SP, doch das «Forum Oberdorf» sei seine wirkliche politische Heimat. Sich jetzt für das Dorf, «die kleinste Zelle der Demokratie», zu engagieren, habe aber kaum mehr etwas mit einem Parteibuch zu tun. Traditionell linke Themen wie Solidarität und Ökologie sind bei ihm zwar wichtig, doch ginge es jetzt darum, nachhaltige Politik für das Dorf zu machen. So sei ihm eine sparsame Finanzpolitik wichtig. Er fand es auch richtig, dass der Steuerfuss um fünf Prozentpunkte gesenkt wurde. Schon bald verfällt er in eine Detaildiskussion, wie ein Gemeindebudget geführt werden muss, spricht von Eigenkapital und Stabilität, ein Mann vom Fach, der in Ton und Argumentation den Bürgerlichen nahesteht.

Oberdorf darf nicht zu einem Schlafdorf werden

Auch beim Thema Dorfladen will er auf die Eigenverantwortung setzen: «Leute, kauft im Dorf ein», ruft er aus. Denn nur so sei längerfristig sichergestellt, dass der Laden im Dorf bleibt. Dass die Gemeinde die Immobilie zu Eigentum übernimmt, kommt für ihn nicht in Frage. Das sei nicht die Aufgabe der Gemeinde. Aber natürlich sei es Aufgabe der Gemeinde, dass Oberdorf nicht zu einem «Schlafdorf» wird. Ein Dorf, wo es weder Einkaufsmöglichkeiten noch kulturelle Angebote gibt. «Ich fände es super, hätten wir ein Kafi, wo man am Morgen in Gesellschaft ein Café trinken kann», so Kölliker. Das sei auch wichtig für die älteren Leute im Dorf. Er wolle nicht, dass jeder einfach sein kleines Gärtlein pflegt und man sich von weitem gute Nacht sagt.

Auf das Kindergartendach sollen Solarzellen

Ökologie sei für ihn ein wichtiges Thema. In den Bergen habe er schon lange gesehen, wie die Natur leide. Für ihn ist es klar, dass man von den fossilen Energieträger wegkommen muss. So wünscht er sich Solarenergie auch auf dem Kindergartendach. Auch sei es wichtig, dass Oberdorf verkehrsmässig gut angeschlossen bleibt. Was man noch ausbauen könne, dass sei der Langsamverkehr nach Solothurn: Es müsse garantiert sein, dass man sicher zu Fuss und mit dem Fahrrad nach Solothurn kommt.

Dass er sich nach seiner Pension weiter verpflichten will, dafür habe seine Frau Verständnis. Sie selbst ist Lehrerin in Oberdorf und führt auch die Waldspielgruppe. «Wir haben in letzter Zeit wieder den Jura für unsere Bergtouren entdeckt», schwärmt Kölliker. So sei es für ihn kein Verzicht, dass er weiterhin an das Dorf gebunden bleibt. «Das Präsidium ist wie die letzte Etappe einer Bergtour.» (jfr)