Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte diskutierten lang und teilweise heftig. Am Schluss fiel der der Entscheid aber einstimmig. Der Betrag von 17,42 Mio. Franken für die Erweiterung der Schulbauten soll ins Budget 2018 aufgenommen werden.

Noch unklar ist, ob ein Betrag aufgeführt wird, oder ob nach HRM2 eine Aufteilung in die drei Teilprojekte nötig ist. Um die Investition in den Schulraum stemmen und die darauffolgende Verschuldung möglichst schnell abbauen zu können, soll der Steuerfuss auf 119 Prozent (heute 115) angehoben werden.

Schuldenbremse könnte einsetzen

Rolf Truninger (Präsident Finanzkommission) hatte vorher den Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2027 vorgestellt und dringend für eine Etappierung der Schulraumerweiterung plädiert. Er machte vor allem auf die Schuldenbremse aufmerksam, die wegen der stark steigenden Verschuldung in Langendorf zu tragen kommen könnte. Die Finanzkommission hat mit dem Finanzplan diverse Szenarien ausgearbeitet. Die Berechnungen wurden mit Steuersätzen von 115, 117 und 119 ausgeführt. «Wenn wir eine höhere Verschuldung verhindern wollen, dann müssten wir den Steuerfuss auf 130 Prozent erhöhen. Aber das will wohl niemand», machte Truninger klar. Ebenso klar sei, dass in den Jahren nach 2022 zurückhaltend investiert werden müsse.