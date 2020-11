Vom Restaurant zum Mehrfamilienhaus: Der «Sternen» wird sorgfältig restauriert

Seit 2014 ist es still im ehemaligen Gasthof Sternen in Bucheggs Ortsteil Gossliwil. Vor sechs Jahren fand die «Ustrinkete» statt und der Restaurant betrieb wurde eingestellt. Zu den Gründen zählten dazumal auch die Gebrechen, welche das mittlerweile rund 216 Jahre alte Haus aufweist. So hätten beispielsweise die Küchengeräte oder auch die Heizung erneuert werden müssen. Das Hochstudhaus, welches den «Sternen» beheimatete, wurde ungefähr im Jahr 1804 aus Holz und Stein erbaut.

Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Isos wird der prominent in der spitzwinkligen Weggabelung Bibernstrasse/Archstrasse stehende «Sternen» als ortsprägender Einzelbau erwähnt. Bewohnt und genutzt wurde das Haus während rund sieben Generationen von der Familie Emch. Es bot mit Tenne, Ställen, Heubühne, «Sauer» und zwei riesigen Gewölbekellern genügend Platz, um nebst dem Restaurant zusätzlich als Landwirtschaftsbetrieb genutzt zu werden.

Ein imposanter und wichtiger Bau

Lange Zeit war unklar, was aus dem Traditionshaus werden soll. Doch seit diesem Frühling ist Bewegung in die Sache gekommen. Denn die Eigentümerschaft des früheren Gasthofs beabsichtigt, diesen sorgfältig zu restaurieren sowie im damaligen Wohn- und Restaurant-Teil drei Wohnungen einzubauen und diese anschliessend zu vermieten. In diesem Zusammenhang haben sich Susanne und Fritz Paul-Emch bei der kantonalen Denkmalpflege auch über die Möglichkeit erkundigt, das gesamte Gebäude unter kantonalen Denkmalschutz zu stellen.

Gemäss dem Inventar der Bauernhausforschung wird das Wirts- und Bauernhaus aufgrund seiner Bauart und Gestaltung sowie Typologie und Qualität als eine der imposantesten und wichtigsten Bauten des Bezirks aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieben. Unter Denkmalschutz stand bisher jedoch erst das barocke Eichenportal von 1804, das hölzerne Wirtshausschild, welches 1805 entstand, sowie der seitlich stehende Brunnen des Gasthofs aus dem Jahr 1875. Der Befund von Heimatschutz und Denkmalpflege fiel aufgrund der architekturhistorischen Bedeutung des Gebäudes dementsprechend positiv aus und es wurde vorgeschlagen, beim Regierungsrat eine Unterschutzstellung zu beantragen.

Schönes und geschütztes Objekt

Auch bei den Behördenmitgliedern der Gemeinde Buchegg stiess das Unterfangen auf Zustimmung. «Das Gebäude rechtfertigt tatsächlich eine kantonale Unterschutzstellung und die Gemeinde bekäme damit ein weiteres, schönes und geschütztes Objekt in ihr Inventar», vermerkte Bauverwalter Georg Baumgartner im Frühjahr in einem Schreiben an den Gemeinderat.

Dies stelle insbesondere im Hinblick auf die anstehende Ortsplanung auch ein politisches Signal dar. Schliesslich habe sich Buchegg auf die Fahne geschrieben, Sorge zu seinen Ortsbildern zu tragen. Nicht zuletzt könnte das Vorhaben, nach Ansicht des Bauverwalters, eine förderliche Wirkung auf die Entwicklung des Ortsteils Gossliwil haben. Im Juni hatte mit dem Regierungsrat schliesslich auch noch die letzte Instanz grünes Licht gegeben und dem Bestreben zugestimmt, den früheren Gasthof mit dem dazugehörenden Garten in das Verzeichnis der geschützten historischen Kulturdenkmäler des Kantons aufzunehmen.

In einem Jahr könnten die ersten Mieter einziehen

Die weiteren Pläne für das Gebäude sind anschliessend aufgrund von Covid-19 ins Stocken geraten. So verzögerten sich etwa die Abklärungen betreffend Restaurierung und Umbau mit dem Architektenteam sowie der kantonalen Denkmalpflege. Nun zeichnet sich aber doch noch ein glückliches Ende ab. Am vergangenen Donnerstag wurde die Bauausschreibung im amtlichen Anzeiger publiziert.

Sofern alles wie geplant verläuft, sollten die Arbeiten Anfang 2021 beginnen können. Einen Grossteil davon will Fritz Paul selber durchführen. Rund ein Jahr rechnet er, bis alles abgeschlossen sein wird. Dann können die ersten Mieter einziehen und dem ehemaligen «Sternen» erneut Leben einhauchen.