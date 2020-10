Vom Lieferservice zur fixen Pizzeria: Das Restaurant «Sapori d’Italia» hat den Standort gewechselt

Das Restaurant Sapori d’Italia begann ganz klein: Als Giuseppe Sturzo und seine Verlobte Karolina Setenta den Pizza-Lieferservice vor zwei Jahren nahe beim St. Ursen-Kreisel in Biberist eröffneten, hatten sie lediglich vier Tische zur Verfügung – das Geschäft lief hauptsächlich über Take-away und den Lieferservice. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Platz knapp wurde.

«Wir bekamen immer wieder Anfragen für Geburtstage und andere Feste,» erzählt Giuseppe Sturzo. «Diese mussten dann alle extern stattfinden.» So beschlossen Karolina Setenta und er im Frühjahr 2020, das Restaurant an der Solothurnstrasse zu schliessen und an einem anderen Ort, mit mehr Platz, wieder zu eröffnen.

Ein halbes Jahr lang war Pause angesagt

Die Suche nach einem neuen Standort dauerte aber eine Weile: Ein halbes Jahr lang war der Betrieb von «Sapori d’Italia» eingestellt, bis das Besitzer-Paar schliesslich ein neues Zuhause für die Pizzeria fand: «Der Emmenpark bietet all das, was uns vorher gefehlt hat», sagt Giuseppe Sturzo. Der Emmenpark in Biberist – als letztes «zum Goldenen Gallier» – ermöglichte es dem Paar, sein Restaurant von einem «Take-away und Delivery-Service» zu einer «Pizzeria und Trattoria» zu machen.

Mit 31 Tischen, verteilt auf den Innenraum und die kleine Terrasse, genügend Parkplätzen sowie einem Nebenraum, der für Veranstaltungen genutzt werden kann, können sie den Bedürfnissen ihrer Gäste nun endlich gerecht werden.