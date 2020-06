Verspäteter Saisonstart für die Aarefähre – nicht mehr als vier Passagiere pro Fahrt

An Fronleichnam nimmt die Aarefähre in Altreu ihren Betrieb auf. Damit die Fährleute gesundheitlich geschützt sind, werden sie das Aare-Gondeli mit einem speziellen Visier und mit Handschuhen fahren. Zudem werden nicht mehr als vier Passagiere pro Fahrt transportiert. Ausnahmen gibt es für Familien. «Gruppen werden nur zusammen transportiert, wenn sie während der Fahrt eine Maske tragen», erklärt Regina Anderegg (Vizepräsidentin Förderverein Aare-Fähre und Fährfrau). Masken könnten in der Gondel zum Selbstkostenpreis von einem Franken erworben werden. Die Handläufe der Stege und die Fähre würden regelmässig geputzt. Passagiere müssen in bestimmten Bereichen warten und werden von den Fährleuten zum Einsteigen aufgefordert. «Wir fahren zu Beginn bewusst mit einem reduzierten Angebot», sagt Anderegg. «Die meisten Fährleute sind im Pensionsalter. Sie freuen sich zwar auf den Saisonstart, möchten wegen der Coronakrise aber lieber etwas weniger fahren als üblich.» Man werde auf der Website laufend informieren, wenn die Betriebszeiten ausgeweitet würden. Auch Spezialfahrten gebe es zurzeit keine.