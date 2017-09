Es war ein langer Weg bis zur Urnenabstimmung am Sonntag für die Einführung von Tempo 30 im gesamten Bleichenbergquartier. Im Teilbereich Bleichenbergstrasse-Einmündung Bromeggstrasse wurde die Tempo-30-Zone bereits realisiert.

Am Sonntag ist nun das Stimmvolk aber auf die Bremse getreten und lässt Tempo 50 insbesondere auf der Bleichenbergstrasse weiterhin gelten. Der an der letzten Gemeindeversammlung erzwungene Gang an die Urne erwies sich damit für die Tempo-30-Gegner als Joker-Griff. Damals, im Juni 2017, hatte sich die Gemeindeversammlung klar für die Vorlage zur Einführung von Tempo 30 im gesamten Bleichenbergquartier und damit für die Umsetzung der Motion von Eric Send ausgesprochen. Aus der Versammlung wurde hingegen der Antrag gestellt, die Schlussabstimmung an der Urne vorzunehmen. Gemäss § 13 der Gemeindeordnung kann dies von 20 Prozent der anwesenden Stimmberechtigten verlangt werden. Im vorliegenden Fall waren dazu 30 Stimmen notwendig. Für die Schlussabstimmung an der Urne stimmten 39 Personen.

Das Verdikt ist ungewöhnlich klar. Bei einer Stimmbeteiligung von 52,1 Prozent legten nur 1040 Personen ein Ja zu Vorlage und damit für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 Im Bleichenbergquartier und im Giriz ein. Aber 1717 Personen lehnten die Vorlage ab. In Prozentzahlen ausgedrückt stimmten über 62 Prozent gegen Tempo 30 und nur etwas weniger als 38 Prozent für die Vorlage.