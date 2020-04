Sportzentrum vor drohendem Ruin: Am runden Tisch werden Auswege aus der (Corona-)Krise gesucht

Zum Hilferuf der Sportzentrum AG hat sich die SVP Zuchwil gemeldet. Sie weise schon seit Jahren auf das Klumpenrisiko durch das Sportzentrum sowie das Kijuzu (Kinder- und Jugendzentrum Zuchwil) hin, so Präsident Silvio Auderset. Das Sportzentrum sei vom Grundsatz her eine gute Sache, aber nicht Aufgabe einer Einwohnergemeinde. Die SVP Zuchwil habe in einer vom Gemeinderat abgelehnten Motion im April 2019 gefordert, der Gemeindeversammlung einen Beschlussesentwurf vorzulegen, der bewirkt, dass die Ausgabenseite, die noch von der Gemeinde beeinflusst werden kann, gesenkt wird. Und schon vor Jahren habe die SVP eine Prüfung eines Teilverkaufs an Grossinvestoren verlangt. Die Partei wolle nun Antrag im Gemeinderat stellen, «damit Leuchttürme (Sportzentrum Zuchwil etc.) nicht zu Brandruinen verkommen». Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Laut einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz von 2012 überfordere das Sportzentrum nachhaltig die Gemeindefinanzen. (mgt/uby)