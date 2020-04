Spekulationen und Gerüchte zu einem «warmen Abbruch» des Bauernhauses

Bereits wurden auch ein Bau- und ein Abrissgesuch publiziert. Die Frist der Publikation ist laut Gemeindepräsident Philipp Heri am 2. April ohne Einsprachen abgelaufen. «Das Verfahren war auf gutem Weg. Nächsten hätten die Bewilligungen für den Abriss und den Neubau erteilt werden sollen.»

Bei dem abgebrannten Bauernhaus handelte es sich um ein Abbruchobjekt. So machten schnell Spekulationen und Gerüchte die Runde. Die Rede war von einem «warmen Abbruch». Auf dem Areal ist schon seit Längerem eine Überbauung geplant .

Auch die Besitzerin des Areals, die Immo Homebay AG aus Frauenfeld, habe nur noch auf die Bewilligung gewartet, wie Besitzer Martin Buchberger erklärt. «Ich wurde vom Brand überrascht. Wir hatten auf dem Areal in den letzten Monaten keine Aktivitäten und wollten loslegen, sobald die Bewilligungen erteilt würden.» Die Immo Homebay AG habe das ganze Verfahren mit Zonenplanänderung, Gestaltungsplan, Mitwirkung etc. korrekt und mit grossem Atem durchgezogen. Das Baugesuch war das letzte Hindernis nach einer langen Planung. Den Zaun rund um das Areal begründet Buchberger damit, dass es öfters Eindringlinge gab. Er sei froh, dass beim Brand niemand zu Schaden gekommen ist und warte mit Spannung auf die Ermittlungen der Polizei.

Laut Spekulationen hätte der Denkmalschutz Interesse am alten Gebäude gezeigt. Eine Nachfrage ergibt aber, dass der Denkmalschutz einzig aktiv ist, um einige Teile der Gebäude zu untersuchen und zu dokumentieren. Aber man habe keine Einsprache gemacht, so das Amt für Denkmalschutz.

In Bezug auf den elektrischen Anschluss, erklärt Buchberger, dass die Gebäude keinen Strom mehr hatten. Heri glaubt zu wissen, dass der Strom noch bis zum Sicherungskasten floss und der Feuerwehrkommandant bestätigt, dass der Strom im Quartier teilweise ausfiel, es also eine Stromleitung erwischt haben muss. Ob aber das Gebäude selber noch am Strom hing, wisse er nicht. Laut Kantonspolizei laufen die Brandermittlungen.