slowUp Solothurn-Buechibärg 2020 findet nicht statt

Das schweizweit erlassene Verbot von öffentlichen und privaten Veranstaltungen gilt vorderhand bis am 8. Juni 2020. Gemäss Bundesrat wird es jedoch unwahrscheinlich sein, dass Grossveranstaltungen vor Ende Juli 2020 wieder erlaubt sein werden. «Somit besteht keine realistische Chance auf die Durchführung des 10. slowUp Solothurn-Buechibärg am 14. Juni 2020», heisst es in einer Mitteilung des OK.

Der Vorstand des Vereins slowUp Solothurn-Buechibärg habe deshalb entschieden, die Jubiläums-Ausgabe 2020 abzusagen. Die Verantwortlichen hätten Verständnis für die Massnahmen des Bundes zum Schutz der Bevölkerung vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Der Vorstand und das OK-Präsidium danken allen Beteiligten «für die grosse, freiwillige und bereits geleistete Vorarbeit und das Engagement».

Der nächste slowUp soll am Sonntag, 16. Mai 2021 stattfinden. (mgt)