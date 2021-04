Selzach Das sind die nominierten Parteien für die Gemeinderatswahlen Für die Gemeinderatswahlen in Selzach vom 13. Juni bewerben sich 25 Personen um die 11 Sitze.

Gemeindehaus Selzach. Michel Lüthi

Die Gemeinderatswahlen in Selzach werden am 13. Juni stattfinden. Mit 25 Anwärtern haben sich mehr als doppelt so viele beworben, wie Sitze zu vergeben sind, nämlich 11. Das sind die Kandidierenden:

Liste 1; SVP Joris Amiet, Jahrgang 2002, Student

Liste 2; CVP - Die Mitte Bianca Steiner, 1978, Hausfrau/Personalfachfrau

Brigitte Danz, 1961, Bankfach/Teamleiterin, bisher

Timotheus von Däniken, 1987, Automechaniker

Sven Mehlhase, 1975, IT-Systemspezialist

Markus Junker, 1983, SW-Entwickler

Viktor Brotschi, 1988, Werkhofmitarbeiter, bisher

Thomas Studer, 1964, Förster, bisher

Liste 3; Sozialdemokratische Partei Selzach Peter Bichsel, 1972, Elektroingenieur, bisher

Beatrice Nützi, 1961, Kantonsschullehrerin

Stephan von Büren, 1964, Informatiker

Liste 4; FDP.Die Liberalen Marco Blum, 1976, Leiter Qualitätsmanagement

Simon Hugi, 1986. Leiter technischer Support

Beat Kohler, 1960, Informatiker, bisher

Aldo Mann, 1986, Landwirt/Agrokaufmann, bisher

Jörg Rüger, 1960, Dr., Projektmanager

Melanie Schaad, 1981, Sachbearbeiterin

Christoph Scholl, 1984, Informatikleiter, bisher

Silvia Spycher, 1968, Kauffrau / Gemeindepräsidentin, bisher

Adrian Vögeli, 1989. Stv. Werkstattleiter BSU

Liste 5; Freie Liste Selzach Kuno Winkelhausen, 1963, Kaufmann EFZ

Peter Brudermann, 1968, Eidg. dipl. Berufsschullehrer

Bruno Greder, 1962, Dip. Produktionstechniker TS

Joana Brudermann, 1998, Angehende Lehrperson SEK 1

Thomas Ast, 1984, Eidg. Dipl. Elektroinstallateur

Die bisherigen Gemeinderäte Peter Däster, Hans-Peter Hadorn und Beat Kohler treten nicht mehr zur Wahl an.

Von den Selzacher Parteien gelangte lediglich die CVP mit Kandidatenlisten direkt an die Medien. Parteipräsident Thomas Studer zeigte sich sehr erfreut darüber, dass die CVP Selzach trotz der herrschenden Einschränkungen ihre Kandidaten und Kandidaten ordentlich nominieren konnte, wie es in einer Medienmitteilung der Partei heisst.

CVP-Kandidaten für den Bürgerrat

Weiter wurden von der CVP für die Bürgergemeinde Selzach Andreas Bur, Landwirt, Eduard Flury, Landwirt, Urs Klausner, Schreiner, Maria Leimer, Betriebsassistentin Post und als Ersatz Roland Staufer, Forstwart, nominiert.

Für die röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach wurden Luzia Tschümperlin, Pflegefachfrau, nominiert.

Sowohl bei der Bürgergemeinde wie auch der Röm.-kath. Kirchgemeinde wird es laut dieser Mitteilung stille Wahlen geben. (mgt)