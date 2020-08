Schutzengel für Solothurner Sängerin: Nastenka verunfallt mit Mofa – Videodreh fällt ins Wasser

Anastasia Gerber hatte grosses Glück: Am Freitag gegen 17 Uhr verunfallte die Solothurner Sängerin in Halten mit ihrem Mofa, wie «Blick» berichtet. Die 20-Jährige war bei regnerischem Wetter auf der Hauptstrasse in Richtung Heinrichswil unterwegs, als der Lieferwagen, der sie zuvor überholt hatte, plötzlich eine brüske Vollbremsung machte, wie ihr Manager Matthias den Unfallvorgang gegenüber dieser Zeitung beschreibt. Aufgrund der trüben Sicht habe Nastenka zu spät erkannt, dass der Lieferwagen vor ihr angehalten hatte — sie krachte mit voller Wucht in dessen Heck. Dabei zerschlug sie mit ihrem Helm die Heckscheibe des Autos.

Sie wurde dabei leicht verletzt, wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Solothurn heisst. Die Gymnasiastin wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Im Notfall wurde der Familie mitgeteilt, dass die Solothurnerin Glück im Unglück gehabt habe: Wäre sie nämlich anders gefallen, hätte alles anders kommen können. Bis am 6.September ist sie nun krankgeschrieben. Warum es zur Kollision kam, wird derzeit von der Polizei geklärt.

Die neue Single muss warten

Mit dem Unfall fiel am Wochenende auch der Dreh ihres neusten Musikvideos ins Wasser, denn Nastenka – so der Künstlername der Sängerin – war auf dem Weg zur Generalprobe, als der Unfall passierte. Gedreht hätte man vor allem in der Region Solothurn, beispielsweise im Winistorfer Estrich oder vor der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn. Ein weiterer Dreh sei in Luzern geplant gewesen, so der Manager der Sängerin.

«Nach wochenlanger Vorbereitung war alles vorbereitet, doch dann sollte alles anders kommen», schreibt Nastenka auf ihrer Instagram-Seite. «Bitte macht euch keine Sorgen, ich bin mich so gut wie möglich am erholen», richtet sie sich an ihre Fans. Sie ruhe sich derzeit viel aus.