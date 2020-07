Schlafen mit Blick auf den Sternenhimmel: Das Glashaus steht neu am Burgäschisee

«Schäfchen zählen war gestern. Diesen Sommer werden Sternschnuppen gejagt – und zwar bequem im Bett liegend. Das ist Erholung pur!» erklärt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus (ST). Am 2. Juli lanciert ST gemeinsam mit Projektpartnern das Million Stars Hotel.

Über 50 einzigartige Übernachtungsangebote in allen Sprachregionen der Schweiz machen Lust, authentische Natur oder pulsierende Städte exklusiv zu zweit zu geniessen. Gemeinsames Merkmal aller «Zimmer» ist die freie Sicht auf den Sternenhimmel aus dem Bett heraus: Die Gäste wählen zwischen Angeboten unter dem freien Himmel, solchen mit Glasdach oder mit einer grossen Fensterfront.

Seeglashaus Burgäschisee

Dank der Zusammenarbeit mit dem Restaurant Seeblick und Woodikat kann Solothurn Tourismus das Projekt termingerecht realisieren. Das Seeglashaus am Burgäschisee bietet für zwei Personen eine Übernachtungsmöglichkeit direkt am Seeufer. Das alleinstehende Glashaus steht auf Stelzen, so dass die Aussicht auf den See in vollen Zügen genossen werden kann. Die vordere Front des Hauses kann heruntergelassen und als Balkon benutzt werden.

Das Bett kann ins Freie hinausgefahren werden. Dies ermöglicht ein Schlafen unter dem Sternenhimmel mit Blick auf den Burgäschisee. Beginnt es in der Nacht zu regnen, wird es kühl oder am Morgen wegen der Sonne zu warm, kann ins geschützte Haus zurückgefahren werden. Die Gäste geniessen Zugang zum See und werden im Seeblick Burgäschi verpflegt.

Die Übernachtung kostet inklusive Frühstück 190 Franken für eine Person und 210 Franken für zwei Personen. Das Seeglashaus kann bequem unter www.MySwitzerland.com/millionstarshotel gebucht werden. Die Saison dauert von Juli bis Ende Oktober.

Das Glashotel stand im letzten Jahr im Maihotel in Nennigkofen.