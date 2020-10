Restaurant geschlossen: «Chrone-Paul» und seine Frau befinden sich in Quarantäne

Am letzten Wochenende war Paul Flück in der SRF-Sendung Potzmusig zu sehen. Im Beitrag steht der 58-jährige Wirt in der Krone Luterbach am Herd, brutzelt ein Cordon-Bleu und erzählt von seinen Leidenschaften, dem Kochen und der Musik. Mit seinem während dem Lockdown komponierten Lied «Corona-Schottisch» hatte er einen Hit gelandet.

Derzeit ist Flück aber nicht am Herd in seinem Restaurant zu finden. Nachdem ihm ein Gast seines Restaurants am Montagabend Bescheid gab, dass dieser positiv getestet worden war, schloss er sofort den Betrieb. Bereits am Dienstag habe er 39 Grad Fieber gehabt, erzählt er gegenüber TeleM1 von seinen Symptomen.