Nicht mehr Nutzung durch Menschen wie Luterbach, sondern weniger verlangten die Naturschutzverbände (Vogelschutzverband des Kantons Solothurns, Pro Natura Solothurn und Solothurnischer Naturschutzverband) in ihren Einsprachen. Werden doch die Perimeter von zwei Schutzgebieten berührt (siehe Kasten). Bemängelt wurde insbesondere die einseitige Ausscheidung des Gewässerraums. Laut Kanton besteht aber keine Pflicht, den Gewässerraum auf beiden Uferseiten gleichzeitig auszuscheiden. Auf der Nordseite sei sowieso nicht klar, wie Attisholz Nord gestaltet wird.

Streitpunkt Gewässerraum

Auch die Breite des Gewässerraums war ein Thema. Der Gewässerabstand betrug ursprünglich in der Regel 15 Meter ab Uferlinie. Im Bereich der Hauptnutzung beim Attisholzplatz und der ehemaligen Kläranlage war ein reduzierter Gewässerabstand vorgesehen. Dies sollte mit einem vergrösserten Gewässerabstand im Waldstück westlich des Attisholzplatzes kompensiert werden. In den Verhandlungen erreichten die Naturschutzverbände, dass der Gewässerabstand der Aare im Westen deutlich erweitert wurde. Der durchschnittliche südliche Abstand zur Uferlinie beträgt nun 36 Meter.

Laut Ariane Hausammann, Geschäftsführerin Pro Natura Solothurn, habe man erreicht, was man wolle. Eine Einsprache zum Regierungsratsbeschluss sei nicht vorgesehen.

Keine zusätzlichen Kosten

An die eigentlichen Revitalisierungsmassnahmen werden von Bund und Kanton Beiträge bis zu 90 Prozent an die Gesamtkosten in Aussicht gestellt. Dies betrifft natürlich nicht Bauten, Anlagen und Möblierungen, welche der Erholungsnutzung und der Observierung dienen. Konkret sind dies laut Regierungsbeschluss maximal je 2'144'660 Franken.

Die Ausgaben für den Uferpark sind in den Einnahmen des Kantons durch die Landverkäufe auf dem Areal Attisholz Süd bereits mit einberechnet worden.