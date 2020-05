Recherswilerin startet Rollstuhl-Challenge – wegen Corona hat sich aber der Plan geändert

«Zu behaupten, wir wären nicht enttäuscht ist gelogen», meint Daniela Moser. Eigentlich wäre sie und ihr Team schon auf dem Weg nach Spanien. Am 4.Mai 2020 wäre der Startschuss für die 75-tägige Reise von Recherswil aus in Richtung Cambrils gefallen. Dort, in 1000 Kilometer Distanz verbringt Daniela Moser seit 30 Jahren regelmässig ihre Ferien. Einmal wollte sie den Weg nicht als Beifahrerin im Auto absolvieren, sondern selbst im Elektrorollstuhl unter die Räder nehmen. Mit dabei wären Freundin Esther Lattmann auf dem Cargo-E-Bike und die beiden Hunde Ivo und Samu gewesen. Mosers persönliche Assistentin Cornelia Hess wäre mit einem Servicewagen voraus gefahren.

Doch das Coronavirus machte der Reise einen Strich durch die Rechnung. «Aus Respekt und Sicherheitsgründen gegenüber den vielen Corona- Betroffenen» habe man sich gegen die Reise durch Frankreich nach Spanien entschieden, so Moser.