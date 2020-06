Rauch im 5. Stock – Nachbarn verhindern Schlimmeres

Ein einfaches Znacht in Zuchwil löste am Dienstagabend einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus, rund 25-30 Feuerwehrangehörige rückten aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte viel Rauch an. Eine schlafende Person wurde aus der Wohnung geführt und zum Rettungsdienst gebracht, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Sven Schärlig, gegenüber TeleM1 berichtet.

Grund für den Rauch war verbranntes Essen in einem Kochtopf auf dem Herd. Die Wohnung mache nicht den besten Eindruck, auch der Bewohner wirke nicht ganz nüchtern, beschreibt TeleM1 die Situation vor Ort. Der Zustand des Bewohners sei zudem so schlecht, dass es den Nachbarn Angst mache, wenn er alleine in der Wohnung lebe. Am Dienstagabend kamen sie glücklicherweise mit einem Schock davon. (nas)