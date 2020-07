Rasches Wachstum: Die hiesige Pflanzenwelt ist vielfältig und lässt auch staunen

Roger Dürrenmatt ist Projektleiter Wasserbau und begleitet die Baustellen an der Emme eng. Auch wenn die Pflanzen auf und entlang des Hochwasserschutzdammes möglichst natürlich wachsen sollen, muss die Vegetation gepflegt werden. «Insbesondere Neophyten sind ein Thema», so Dürrenmatt. In den ersten Jahren werden diese gezielt ausgerissen. Je besser sich die heimische Vegetation entwickelt, desto weniger haben Neophyten eine Chance, sich anzusiedeln. Treffe man trotzdem eine solche Pflanze an, werde sie auch weiterhin ausgerissen und entsorgt.

Die Wasserbauarbeiten an der Emme zwischen dem Wehr in Biberist und der Aare sind auf der Zielgraden. In diesen Tagen werden zwei weitere Teilabschnitte durch die Behörden abgenommen. Im Herbst sind die Arbeiten für den Hochwasserschutz abgeschlossen. «Danach sollte es nur noch kleinere Nachbesserungen geben», erklärt Projektleiter Roger Dürrenmatt (Amt für Umwelt). Bereits im Jahr 2012 wurde der Abschnitt zwischen Gerlafingen und dem Wehr Biberist gegen Hochwasser gesichert.

Das Unterhaltskonzept ist noch in Arbeit

Oberhalb des Wehrs in Biberist hat sich der Unterhalt des Dammes eingependelt. Für den Bereich ab Wehr in Biberist bis zur Aare wird das Unterhaltskonzept im kommenden Jahr entstehen. Vorgesehen ist laut Dürrenmatt die Dammkrone einmal pro Jahr zu mähen. «Die Pflanzen müssen absamen können. Wir möchten, dass sich die Vegetation möglichst natürlich entwickelt.» Zudem müssen die Dämme auf einer Länge von rund vier Kilometern wo möglich mit einem Balkenmäher gemäht werden. «Es ist auch eine Kostenfrage, wie häufig wir das machen.»

Nicht alle Anstösser haben Freude an diesem Konzept. «Wir hatten auch schon Reklamationen, weil sich Anwohner am der Wildnis auf dem Damm gestört haben», so Dürrenmatt. Es sei tatsächlich so, dass im Biberister Neuquartier und im Giriz, wo die Gärten der Anwohner teilweise direkt an den Damm anstossen manchmal auch zwei Welten aufeinander treffen würden. Auf der einen Seite der Damm, auf dem standortgerecht Pflanzen recht wild wachsen dürfen, auf der anderen Seite Privatgärten, die zum Teil konventionell bepflanzt sind. «Möglicherweise müssen wir die Vegetation am Dammfuss entlang der Gärten auf einem schmalen Streifen mehr als einmal pro Jahr heruntermähen und einen Kompromiss mit den Nachbarn eingehen.»