Radio-Party statt Rave: Solothurner DJ darf trotz Corona für Street Parade-Fans auflegen

Die legendäre Street Parade in Zürich kann wegen Corona in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Die Organisatoren der Street Parade tun sich aber mit Virgin Radio Switzerland zusammen und bringen am eigentlichen Tag der Street Parade, am 8. August 2020, während einem 11-stündigen Livestream die Musik einfach in die Schweizer Wohnzimmer. 11 nationale und internationale DJs sorgen an der Radio-Party für Stimmung in Wohnungen, Gärten oder auf Balkonen (siehe Kasten). Darunter auch der 48-jährige DJ Anthik aus Obergerlafingen.

Er bezeichnet sich als «fester Bestandteil» der Street Parade. Das kommt nicht von ungefähr: 1999 war er das erste Mal auf einem Lovemobil dabei. Seither legt Ibrahim Kaptanoglu, wie er richtig heisst, jedes Jahr dort auf.

Impressionen der Street Parade 2019 mit 850'000 Techno-Fans: