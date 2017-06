Insgesamt sind 55 Helfer aus der Region Bern-Solothurn an den Schweizermeisterschaften im Einsatz. Viele davon sind Verkehrslotsen. Sie stehen in Leuchtwesten und mit Trillerpfeiffen ausgerüstet an der Kreuzung neben dem Startbereich. Sobald ein Rennfahrer in Sicht ist, geht das Pfeifkonzert los. Alle anderen Fahrzeuger und Fussgänger müssen Platz machen. Ist der Fahrer vorbeigeradelt, ist die Hektik vorbei. Der Verkehr läuft weiter. An anderen Streckenabschnitten ist es noch ruhiger. Ab und zu ist ein weiterer Verkehrslotse postiert, der die Radfahrer und ihre Begleitfahrzeuge leitet. Angehörige oder Teammitglieder fahren den Athleten per Auto nach. «Für den Fall, dass ein Teilnehmer stürzt», erklärt ein anderer Helfer.