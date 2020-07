Premiere in Coronakrise: Zum ersten Mal malte sie in Schwarz und Weiss

Ihr gehe es um die Bilder, nicht um ihre Person, betont sie. Und darum, einen Einblick in das zu geben, was ihr während dieser besonderen Zeit «entgegengekommen ist», wie sie sagt.

«Ich habe noch nie in Schwarz-Weiss gemalt», sagt sie und betrachtet das erste Bild der Serie. Weisse Wolken auf schwarzem Grund, im Vordergrund des Bildes, genauer am rechten Rand, eine Menschenfigur mit gesenktem Haupt. Schwarz, nur in der Silhouette erkennbar, als wäre es ein Schatten. Und die Spuren eines weissen Stifts. Sie schreibt dazu: «Wolken ziehen übers Land. Es wird dunkel. Aber der Mensch weiss: Wolken verschwinden wieder. Der blaue Himmel wird wieder sich zeigen. Die Sonne schickt wieder ihr Licht und ihre Wärme. Die Sterne erzählen Geschichten. Deshalb soll der Mensch nicht in Traurigkeit oder Depression versinken, sondern geduldig warten, still werden, in sich hinein lauschen.»

Bild Nummer drei der Serie zeigt einen Leuchtturm der bei Wind und Wetter wacht und den Menschen in Not den Weg weisen will.