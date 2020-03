Präsidiumswechsel wird auf die kommende Legislatur in fünf Gemeinden fällig

Unentschlossen zeigt sich Hans Ruedi Ingold (1953). Er regiert in Subingen seit 1997. Gut möglich, dass sich die Subinger keine andere Person an der Spitze der Gemeinde vorstellen können. «Nicht nur aufgrund meines Altes, sondern auch aufgrund meiner langen Amtsdauer, befasse ich mich damit, dieses Amt einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger zu übergeben. Den Zeitpunkt meines Rücktrittes werde ich in Absprache mit dem Gemeinderat, meiner Partei und meinem näheren Umfeld festlegen», erklärt er.

Stundenlang könnte Martin Rüfenacht (1971) erzählen, warum er nochmals antreten will für das Amt des Gemeindepräsidenten in Horriwil oder was dagegen spricht. «Sie können davon ausgehen, dass ich mir regelmässig und intensiv dazu Gedanken mache», erklärt er. Die aktuelle Legislatur wolle er auf jeden Fall noch beenden. Ob er nochmals antritt, will Rüfenacht Anfang nächstes Jahr entscheiden. Im Gemeinderat stehe ein Wechsel bevor. «Mal schauen, wie sich der Gemeinderat in den nächsten Monaten dadurch verändert, je nachdem könnte ich mir ein Weitermachen vorstellen», macht er sich Hoffnung. Aber neben der Lust und der Motivation für das Amt, wiege das «Bashing», so Rüfenacht, durch einen Teil des Gemeinderates schwer. Vorgeworfen wird Rüfenacht von drei Gemeinderäten, dass er ausserhalb der Dienst- und Gehaltsordnung Geld bezogen habe. Rüfenacht erklärte, dass er es teilweise versäumte, den Gemeinderat rechtzeitig über seine Zusatzarbeiten zu informieren. Rüfenacht wurde in einer Kampfwahl im Februar 2017 gewählt, nachdem der ehemalige Gemeindepräsident Franz Schreier überraschend das Handtuch warf.

In Aeschi weiss Stefan Berger (1983), der seit 2013 in Aeschi an der Spitze der Gemeinde steht, dass er die kommende Legislatur nicht beenden wird. «Bei uns wird der Gemeindeverwalter auf Ende 2021 und damit auch auf Ende der Legislatur pensioniert. Deshalb will ich meine Amtszeit noch etwas verlängern, bis die Gemeindeverwaltung wieder gefestigt sein wird. Danach ist aber Schluss. Das habe ich bereits im Dezember im Gemeinderat von Aeschi ordentlich kommuniziert.» Trotz Reduktion seines Arbeitspensums auf 80 Prozent werde es immer schwieriger, das öffentliche Amt mit der privaten Arbeit zu vereinbaren, begründet Stefan Berger seine Rücktrittsabsichten.