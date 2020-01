Polizei stoppt das Fällen der Blutbuche neben der Kirche

Weder der Kirchgemeinde- noch der Einwohnergemeinderat machten sich den Entscheid, die grosse Blutbuche zu fällen, leicht. Aber es muss sein: Die Buche war über die Jahre riesig geworden. Die Wurzeln des Baumes begannen das Mauerwerk der Stützmauer gegen die Strasse hin zu beschädigen und auch Kirchendach und Kirchturm waren bedroht. Zudem zeigte ein Gutachten auf, dass die Buche ein Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstrasse, aber auch die Bevölkerung und die nähere Umgebung darstellt.

Das Fällen der Buche wurde mit dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie abgesprochen. Die Verantwortlichen stimmten der Fällaktion zu, obwohl allen bewusst ist, dass der Baum für das heutige Kirchenensemble prägend ist. Andererseits verdeckt der Baum mit seiner Grösse in der Zwischenzeit Kirche und Turm beinahe ganz. In den letzten Jahren musste die Kirchgemeinde zudem viel Geld in «Baumdoktoren» investieren. Sicher ist, dass nach der Fällung wiederum eine ansehnliche Buche als Ersatz gepflanzt werden soll.