(Noch) keine Expressbuslinie zwischen Solothurn und Luterbach

In Rücksprache mit dem Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn und der Firma Biogen wurde beschlossen, die Einführung der Linie 10 zwischen Solothurn und Luterbach auf ein noch unbestimmtes Datum zu verschieben. Mit der Expressbuslinie will man Attisholz Süd und die dortigen Industriebetriebe an den öffentlichen Verkehr anschliessen. Die Busse sollen vor allem zu den Stosszeiten am Morgen, Mittag und Abend fahren.

Angesichts der Corona-Krise muss nun aber auch der öffentliche Verkehr massiv heruntergefahren werden, sodass die Einführung einer neuen Linie quer in der Landschaft steht. Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung hofft auf eine baldige Beruhigung der Situation, damit die neue Linie zu einem späteren Zeitpunkt in einem gebührenden Rahmen eröffnet werden kann. (rm/mgt)