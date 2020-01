Neue Dorfpfarrerin wurde feierlich eingesetzt

Am Sonntag wurde Pfarrerin Dorothea Neubert in einem Festgottesdienst als neue Pfarrerin in der Kirchgemeinde Aetingen-Mühledorf eingesetzt. Neubert wurde 1970 in Nürnberg geboren und wirkte in den letzten 13 Jahren im Wasseramt, konkret in Lohn-Ammannsegg und Biberist. Die Einladung für den Gottesdienst enthielt einen Abschnitt aus der Bibel: «Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.» (Josua 1,9)

Mit diesem Motto wurde der Gottesdienst durch Pfarrer Stephan Hagenow (Bern) gestaltet. An der Orgel spielte Elisabeth Kaiser (Lohn-Ammannsegg), Gitarre und Gesang übernahm Sophie Katzmann (Oberwil b. Büren). (rm/mgt)